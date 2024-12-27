Performansıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen İnci Taneleri'nin Dilber’inden çok konuşulacak itiraf!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Performansıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen İnci Taneleri'nin Dilber’inden çok konuşulacak itiraf!

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü dans performansıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği karakterle parlayan yıldızını iyice parlattı. Ergüçlü Dilber karakteriyle büyük çıkış yakaladı.

1-13-vdbu.webp

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve kendisinin de dizide rol aldığı İnci Tanleri’nin oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor.

8i.webp

PERFORMANSIYLA İZLEYİCİLERİ EKRAN BAŞINA KİLİTLİYOR

'Dilber' karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Ergüçlü, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her yaptığıyla magazin gündeminin manşetlerinden düşmeyen ünlü oyuncudan dikkat çeken açıklama geldi.

.webp

DANSIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Hazar Ergüçlü, her bölümde izleyiciyi ekrana kilitleyen dansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ergüçlü, "Ben oynamayı hep çok sevdim. Küçükken düğünlerde, nişanlarda deli gibi oynuyordum" dedi.

Dansı sevmesinin kariyer hayatına olumlu etkisi olduğunu vurgulayan oyuncu, "Şimdi bunun işe dönüşmesi muhteşem bir şey. Bu şekilde dans etmeyi düğünlerde öğrendim çok da ciddi ders aldım" şeklinde konuştu.

y-001.webp

u-001.webp

Son Haberler
Gelecekte tatil yeri uzay mı olacak? Bilim bakın ne diyor!
Gelecekte tatil yeri uzay mı olacak? Bilim bakın ne diyor!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'siyasi operasyon' açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan 'siyasi operasyon' açıklaması
741 gündür kayıp: Yaşlı kadından hala bir iz bulunamadı
741 gündür kayıp: Yaşlı kadından hala bir iz bulunamadı
Van'da beyaza büründü: Yollar ulaşıma kapandı
Van'da beyaza büründü: Yollar ulaşıma kapandı
Mehmetçik PKK’ya göz açtırmıyor! Gara, Hakurk ve Metina'da ağır darbe: 14’ü öldürüldü
Gara, Hakurk ve Metina'da PKK'ya ağır darbe!