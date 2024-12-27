Performansıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen İnci Taneleri'nin Dilber’inden çok konuşulacak itiraf!

Yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği karakterle parlayan yıldızını iyice parlattı. Ergüçlü Dilber karakteriyle büyük çıkış yakaladı.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve kendisinin de dizide rol aldığı İnci Tanleri’nin oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor.

PERFORMANSIYLA İZLEYİCİLERİ EKRAN BAŞINA KİLİTLİYOR

'Dilber' karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Ergüçlü, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her yaptığıyla magazin gündeminin manşetlerinden düşmeyen ünlü oyuncudan dikkat çeken açıklama geldi.

DANSIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Hazar Ergüçlü, her bölümde izleyiciyi ekrana kilitleyen dansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ergüçlü, "Ben oynamayı hep çok sevdim. Küçükken düğünlerde, nişanlarda deli gibi oynuyordum" dedi.

Dansı sevmesinin kariyer hayatına olumlu etkisi olduğunu vurgulayan oyuncu, "Şimdi bunun işe dönüşmesi muhteşem bir şey. Bu şekilde dans etmeyi düğünlerde öğrendim çok da ciddi ders aldım" şeklinde konuştu.