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Peri bacalarını böyle yakıyorlar. Görüntüler ortaya çıktı

CHP'li Ali Öztunç, sosyal medyadan video paylaşarak, “Ortahisar-Göreme arasında yol yapacağız diye milyonlarca yıllık peribacaları yıkılıyor. Bu yapılan tarihe, Anadolu’ya ihanettir.” dedi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:37
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 15:49
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Peri bacalarını böyle yakıyorlar Görüntüler ortaya çıktı

Peri bacalarını böyle yakıyorlar. Görüntüler ortaya çıktı
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UNESCO Dünya Kültür mirası listesinde bulunan Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan peri bacalarının olduğu bölgedeki yol yapım çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı. Öztunç’un Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bakanlığın sosyal medya hesaplarını etiketleyerek yaptığı paylaşım şöyle:

"Göreviniz bu rezalete son vermektir"

“UNESCO Dünya Kültür mirası listesinde bulunan Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mehmet Nuri Ersoy tarih, kültür ve turizm adına binlerce yıllık mirasımıza, varlığımıza iş makineleri saldırıyor. Göreviniz bu rezalete son vermektir.

Ortahisar- Göreme arasında yol yapacağız diye milyonlarca yıllık peribacaları yıkılıyor. Bu yapılan tarihe, Anadolu’ya ihanettir. Yol başka güzergahtan yapılabilir ama bu peribacaları bir daha asla gelmez. Bu ihanetin hesabını sormak boynumuzun borcu.”

Öztunç paylaştığı ikinci videoda da, "Kapadokya bölgesinden ihanetin görüntüleri gelmeye devam ediyor. Bu ihaneti, rezaleti durdurun. Dünya’da başka kapadokya yok, peribacalarına kıymayın. #Peribacalariniyikiyorlar." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Metin
13.09.2022 16:20
Biz talibanla aynı görüşteyiz diye buyurmuşlardı. Eylemde de aynı noktada buluşmuş durumdalar. Bu duruma ekmekleri elinden alınan Nevşehir halkı neden sessiz kalır anlamak zor.  
 
gülbezer hatun
13.09.2022 16:01
başka memlekette olsa parayla bile sokmazlar.....  
 
Reisim Atatürk
13.09.2022 15:56
Bu bir vandalizm. Taliban'da heykelleri havaya uçurmuştu. Şimdi bu zihniyetin Taliban'dan ne farkı var. Dünya'da eşi benzeri olmayan peri bacalarını tahrip etmek hangi hastalıklı zihnin ürünü ?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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