Peri masalı devam ediyor! Son kurban Liverpool

Geçtiğimiz sezon Manchester City'i yenip ilk kez Federasyon Kupası'nı müzesine götüren Crystal Palace Community Shield'da da Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'u devirerek tarih yazmaya devam etti.

CRYSTAL PALACE LIVERPOOL'U PENALTILARDA YENDİ

Liverpool'un hızlı başladığı karşılaşmada 4'üncü dakikada Ekitike topu ağlara göndererek gol perdesini açtı.

Ardından Crystal Palace 17'de golcüsü Mateta ile duruma eşitliği getirdi. 5 dakika sonra Liverpool'un bir diğer yeni transferi Frimpong attığı golle ilk yarının sonucunu tayin etti.

İkinci yarıda baskısını artıran Crystal Palace aradığı golü 77'de Sarr ile buldu. Mücadelenin normal süresinde başka gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi.

İLK COMMUNITY SHIELD ZAFERİ

Penaltılarda Crystal Palace, Liverpool'u 2-1 yenerek ilk kez boy gösterdiği Community Shield'da mutlu sona ulaştı.