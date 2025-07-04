Peri masalı gerçek oldu: Üniversite okumak için geldi, 1. Lig'den Feyenoord'a transfer oldu

1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen Gaoussou Diarra 3.5 milyon euroluk bedelle Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord'a transfer oldu.

2024'te profesyonel imza attığı İstanbulspor'da 37 kez forma giyen kanat oyuncusu, 16 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Ülkesi Mali'den İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen ve İşletme Fakültesi öğrencisi olan Diarra, profesyonel kariyerine Türkiye'de başladı. Daha önce profesyonel futbolculuk geçmişi bulunmayan 22 yaşındaki futbolcu, öğrenciliğin yanı sıra ilk olarak Tuzlaspor'da antrenmanlara çıktı. Burada süre alamayan oyuncu takımdan ayrıldı ve daha sonra İstanbulspor'da deneme antrenmanlarına çıktı.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın dikkatini çeken Diarra, 2024 yazında İstanbulspor ile resmi sözleşme imzaladı. Malili kanat oyuncusu 37 maçta formasını giydiği sarı-siyahlı ekipte 16 gol atıp 2 asist yaptı.

'BURALARDA OLMAYI BEKLEMİYORDUM'

Diarra, mart ayında Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda kendi hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Küçüklükten beri futbola büyük bir tutkum vardı. Liseden mezun olduktan sonra Türkiye'de okumaya karar verdim. Buraya okumaya gelmiştim. Sonrasında bir fırsat yakaladım ve profesyonel futbolcu oldum.

Buraya ilk geldiğimde futbola profesyonel olarak nasıl geçiş yapabileceğimi bilmiyordum. Sadece amatör kulüplerde ve kendimce idmanlara çıkmaya çalışıyordum. Tuzlaspor'da bir geçmişim oldu. Takımda bir yabancı kotası vardı, devam edemedim. Ancak orada 4-5 aylık bir süre idman yapma fırsatı buldum. Sonrasında menajerim beni İstanbulspor ile denemelere çıkardı. Denemelerdeki üçüncü günümde Osman Zeki Korkmaz hocamız beni takımda oynamaya layık gördü ve başkanımız da bana bu fırsatı sundu.

Aslında futbolculuğa başlarken buralarda olmayı beklemiyordum. Kendime her zaman 'Evet artık buradasın, kendini geliştirmen ve çabalaman gerekiyor' dedim. Takım arkadaşlarımın ve teknik direktörüm bana güvendi, bana tavsiyeler vermeye çalıştı ve şuan burada bir aile gibiyiz.

Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes bana kibar ve nazik davranıyor. Evet zorluklardan geldim. Kariyerim de çok erken başlamadı. Ancak beni izleyen insanlara örnek olmak istiyorum. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olmak istiyorum. Türkiye'nin en iyi liginde hatta belki de Avrupa'nın en iyi liglerinde oynamak gibi bir hedefim var."