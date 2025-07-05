Peri masalı sona erdi: Zeynep Sönmez, Wimbledon'a rekorla veda etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen grand slam turnuvası Wimbledon'da tarihi bir başarıya imza atarak 3. tura yükselen Zeynep Sönmez, bugün korta çıktı.

Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova'yla karşılaşan Zeynep Sönmez ilk seti 6-3 kaybetti.

Tie-break'e giden ikinci sette de rakibine 7-6 yenilen milli tenisçi, turnuvaya 3. turda veda etti.

Sönmez'i eleyen Aleksandrova, 4. turda İsviçreli raket Belinda Bencic ile rakip olacak.

75 YILLIK REKORU KIRMIŞTI

Wimbledon'da 3. turu gören ilk Türk tenisçi unvanını alan Zeynep Sönmez, tüm grand slam organizasyonlarında ise 1950'den sonra bu seviyeye gelen ilk milli raket olmuştu.

Zeynep Rus rakibini mağlup etseydi grand slam organizasyonlarının tarihinde 4. tura yükselen ilk ve tek Türk sporcu unvanını elde edecekti.

Milli tenisçi, ilk turda dünya 52 numarası Rumen Jaqueline Cristian'ı ikinci turda ise dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı set vermeden geçmişti.

Türk tenis tarihinde grand slamlerde (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık) teklerde 3. tur oynama başarısı gösteren tek isim Bahtiye Musluoğlu olmuştu. Musluoğlu, 1950'de Fransa Açık'ta mücadele etmiş ve 3. tura kadar yükselmişti. Musluoğlu'nun bu başarısını teklerde 75 yıldır tekrarlayan bir Türk tenisçi bulunmuyordu.