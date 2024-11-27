Peri masalı sürüyor: Botafogo Libertadores finalinde

Brezilya futbolunun köklü ekiplerinden Botafogo, 2020 yılında yaşadığı üçüncü küme düşüşle zor bir döneme girmişti. Teknik direktör değişiklikleri ve istikrarsız performans, o sezon Alvinegro’yu ikinci lige yolladı. Ancak 2021’de Enderson Moreira’nın teknik direktörlüğünde, Serie B’de tarihi bir yükseliş sergileyerek Brezilya’nın elit ligine geri döndüler.

JOHN TEXTOR İLE DEĞİŞİM RÜZGARI

2022 yılında Amerikalı iş insanı John Textor’un kulübü satın almasıyla Botafogo, yepyeni bir döneme adım attı. Teknik ekip ve oyuncu kadrosuna yapılan yatırımlarla kulüp yeniden yapılanmaya başladı. Tiquinho Soares, Patrick de Paula ve Victor Cuesta gibi isimlerin transferi, bu süreçte dikkat çekti. Textor’un "şampiyon bir takım inşa etme" hedefi, kulüp vizyonunu yeniden şekillendirdi.

KAOS VE YENİDEN YAPILANMA

2023 yılı ise hem başarı hem de hayal kırıklıklarının yılı oldu. İlk yarıyı rekorlarla tamamlayan ekip, teknik direktör değişiklikleri ve düşen performans nedeniyle sezonu kaotik bir şekilde noktaladı. O yılki derin kriz, taraftarlar arasında büyük üzüntüye neden oldu. Ancak 2024 sezonu, Botafogo için yepyeni bir başlangıç anlamına geldi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA TARİHİ ADIMLAR

2024’te, Botafogo hem Brezilya Serie A’da hem de Libertadores’te büyük bir ivme yakaladı. Luiz Henrique, Almada ve Alex Telles gibi yıldız isimlerin katıldığı kadro, sahada büyük bir dayanıklılık ve tutarlılık gösterdi. Özellikle Palmeiras’a karşı alınan 3-1’lik galibiyet, hem ligde liderliklerini pekiştirdi hem de önceki sezonun hayaletlerini dağıttı.

Libertadores’te ise Palmeiras, São Paulo ve Peñarol gibi toplam 11 şampiyonluk kazanmış ekipleri saf dışı bırakarak finale ulaştılar. Şimdi, Atlético Mineiro karşısında galip gelmeleri halinde “Ebedi Zafer” unvanını kazanarak tarih yazma fırsatını elde edecekler.

Botafogo’nun hem lig şampiyonluğu hem de Libertadores zaferine bu kadar yakın olması, kulübü yeni bir dönemin eşiğine taşıyor. Taraftarlar, bu başarının kulübün gelecekteki başarılarının başlangıcı olacağına inanıyor.