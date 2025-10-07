Peribacasında mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekibi koştu

Nevşehir'in Göreme beldesinde, yaklaşık 10 metre yükseklikteki peribacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göreme beldesinde yaklaşık 10 metre yükseklikteki peribacasının tepe noktasına çıkan bir kedi, bir süre sonra bulunduğu yerden inemedi.

Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, peribacasına kurdukları merdivenden uzattıkları bir aparat yardımıyla kediyi yakalamayı başardı. İtfaiye tarafından kurtarılan kedinin herhangi bir sağlık sorunu olmaması üzerine salıverildi. İndirilen kedi hemen gözden kayboldu.

