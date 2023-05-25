Periler İsrail'e madalya için gidiyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın deneyimli oyun kurucusu Olcay Çakır Turgut, Avrupa Şampiyonası için umutlu konuştu.

Periler İsrail'e madalya için gidiyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın deneyimli oyun kurucusu Olcay Çakır Turgut, hedeflerinin 15-25 Haziran'da gerçekleştirilecek Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda madalya almak olduğunu söyledi.
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) sitesine bir röportaj veren başarılı oyuncu, Slovenya ve İsrail'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2023) ile ilgili açıklamalarda bulundu.
D Grubu'nda Slovakya, Macaristan ve Sırbistan ile mücadele edecek A Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Olcay Çakır Turgut, milli takımda yaşanan jenerasyon değişikliğinden sonra bu sene daha iyi şeyler yapabileceklerine inandığını belirterek, "Milli takımımızda birkaç yıl önce başlayan bir jenerasyon değişikliği yaşadık. Sonrasında kulüp takımlarında oynamaya çalışan birçok genç oyuncu vardı ve bence FIBA Kadınlar EuroBasket için çok hazır değildik. Ama bence geçen yıl ve her geçen gün daha iyiye gittiğimizi gösterdik. Yaklaşan FIBA Kadınlar EuroBasket'te neler yapabileceğimize dair büyük hayallerim var. İyi şeyler yapamadığımız ve gerçekten zor zamanlar geçirdiğimiz geçmiş yıllardan çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ"
Milli takımda hedeflerinin madalya kazanmak olduğunu belirten deneyimli oyuncu, şu değerlendirmede bulundu:
"En büyük hedefimiz bu FIBA Kadınlar EuroBasket'te madalya kazanmak ve ayrıca 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı mümkün kılacak bir konumda olmak. Ancak EuroBasket'te kolay maç olmayacak çünkü turnuvadaki takımların hepsi iyi. Buna rağmen yine de grubumuzdan memnunum. Kafamda bu maçlarda neler yapabiliriz diye düşünmeye ve analiz etmeye başladım. Hepsi zor maçlar olacak diye düşünüyorum ama gerçekten güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum."
İlk hedefinin her zaman iyi bir takım arkadaşı olmak olduğunu anlatan Olcay, "Bir oyun kurucu olarak takımıma liderlik etmek ve uzun süredir oynuyor olmamın verdiği tecrübeyi arkadaşlarıma aktarabilmeyi istiyorum. Takımımı oluşturmaya çalışıyorum. Her zaman sayı atmak isteyen bir oyuncu olmadığım için takımımın elinden geldiğince iyi oynamasını sağlamaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmeyi seviyorum ve oyun kurucu olmanın en sevdiğim yanı da bu." ifadelerini kullandı. (AA)

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Dünyaca ünlü gazetenin Türkiye ekonomisi yorumu ‘Erdoğan'ın ekonomik hataları Türkiye'yi rotasından çıkarıyor’ Ekonomi
Dünyaca ünlü gazetenin Türkiye ekonomisi yorumu ‘Erdoğan'ın ekonomik hataları Türkiye'yi rotasından çıkarıyor’
Türkiye İttifakı , Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerinin iptal edilmesi için YSK'ya başvurdu Siyaset
Türkiye İttifakı , Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerinin iptal edilmesi için YSK'ya başvurdu
Pirlo'dan duygusal Türkiye vedası Spor
Pirlo'dan duygusal Türkiye vedası
Kılıçdaroğlu'nun yalanları tek tek ortaya çıkardığı videoya AKP'lilerden engelleme girişimi Siyaset
Kılıçdaroğlu'nun yalanları tek tek ortaya çıkardığı videoya AKP'lilerden engelleme girişimi
İkinci tur öncesi flaş iddia: Aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit edildi Siyaset
İkinci tur öncesi flaş iddia: Aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit edildi
Emre Belözoğlu İngiltere'ye gidiyor. Başakşehir'e bakın kim geliyor? Spor
Emre Belözoğlu İngiltere'ye gidiyor. Başakşehir'e bakın kim geliyor?
İzmirli milliyetçi kanaat önderlerinden Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması Siyaset
İzmirli milliyetçi kanaat önderlerinden Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması