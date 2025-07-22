Perinçek Bahçeli'ye sert çıktı! "Nasıl yapacağız?"

İstanbul İl Başkanlığı’nda konuşan Perinçek, Bahçeli’nin önerisinin Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına aykırı olduğunu dile getirdi.

“Cumhuriyetimizin bütün anayasalarına göre, Türk Devletine vatandaşlıkla bağlı olan herkes Türk’tür” diyen Perinçek, etnik ve mezhepsel kimliklerin tarihî ve toplumsal gerçeklikler olarak var olduğunu ancak hukukî içerik taşımadığını vurguladı.

"AJANDASININ PATENTİ ABD'DİR"

Perinçek, Bahçeli’nin anayasa gündemine “kendi ajandasını getirdiğini” söyleyerek, “Bu ajandanın patenti ABD ve Avrupa emperyalistlerindedir” dedi.



“ALTINDAN KALKILAMAZ SORULAR”

Perinçek, önerinin uygulamaya konulması durumunda doğabilecek soruları sıralayarak şunları sordu:

- Kimin “Kürt”, kimin “Alevi” olduğu nasıl belirlenecek?

- Cumhurbaşkanının kimliği ne olacak? “Kürt” ya da “Alevi” diye tanımlananlar Cumhurbaşkanı olamayacak mı?

- Bakanlar Kurulu hangi kimliğe göre oluşturulacak?

- Milletvekilleri, komutanlar, valiler, kamu görevlileri hangi merkezlerin işaretine göre etnik ya da mezhepsel kimlikle atanacak?

Perinçek, bu soruların Türkiye’yi böleceğini savunarak, “Devlet makamlarını etnik ve mezhepsel kimliklerle tanımlayarak girilen yolun teşrifatçısı ABD, refakatçısı Avrupa, mızıkacısı da İsrail olur” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI’NA DA ÇAĞRI

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenerek, bu konuda sessiz kalamayacağını belirtti:



“Cumhurbaşkanı, Türk Milleti önünde ettiği yemine bağlı mı, yoksa yeminini çiğneyecek mi, açıklamalıdır.”