Perisic Fenerbahçe'ye önerildi

Hırvat yıldız Ivan Perisic'in menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği öne sürüldü.

Perisic Fenerbahçe'ye önerildi

TRT Spor'un haberine göre, 34 yaşındaki Hırvat futbolcu, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi. Ancak, sarı lacivertli ekibin bu transfer için henüz resmi bir adım atmadığı kaydedildi.

Perisic, bu sezon Tottenham formasıyla 44 maça çıktı. söz konusu maçlarda 1 gol atan Hırvat yıldız, 12 asist yaptı.

34 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2024 Haziran'da sona erecek.

Haberin devamında Tottenham, kontratının sona ermesine 1 yıl kalan oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.

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