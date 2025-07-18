Perplexity geçiş kapısı olarak Hindistan’ı seçti

San Francisco merkezli yapay zekâ arama motoru Perplexity, Hindistan pazarına sessiz ama kararlı bir giriş yaptı. Şirket, Hindistan’ın en büyük ikinci mobil operatörü Bharti Airtel ile dikkat çekici bir işbirliğine imza attı. Anlaşma kapsamında, 360 milyon Airtel abonesi, normalde 200 dolar değerindeki Perplexity Pro aboneliğine bir yıl boyunca ücretsiz erişim hakkı kazandı. Airtel tarafından doğrulanan bu anlaşma, Hindistan’da başka hiçbir operatörün benzer bir teklif sunamayacağı şekilde tekil bir ayrıcalık içeriyor.

Bu işbirliği, Perplexity’nin dünya genelindeki 25’in üzerinde telekom şirketiyle yaptığı anlaşmalar zincirinin en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, kısa süre önce Japonya’da SoftBank ve Güney Kore’de SK Telecom ile de benzer ortaklıklar geliştirdi.

YÜKSEK İNDİRME SAYILARIYLA GÜÇLENEN REKABET

Yılın ikinci çeyreğinde Perplexity’nin Hindistan’daki indirme sayıları yüzde 600 artışla 2,8 milyona yükseldi. Aynı dönemde ChatGPT, yüzde 587’lik bir artışla 46,7 milyon indirilmeye ulaştı. Aktif kullanıcı sayılarında da benzer bir ivme dikkat çekti. Perplexity’nin aylık aktif kullanıcıları Hindistan’da yüzde 640 oranında arttı ve 3,7 milyona ulaştı. Buna karşın ChatGPT, 19,8 milyon kullanıcıyla liderliğini sürdürdü.

Hindistan’ın genç ve teknolojiye hâkim kullanıcı tabanı, Perplexity açısından ciddi bir potansiyel barındırıyor. Bu kullanıcı kitlesi, şirketin Batı pazarlarında karşılaştığı doygunluğun aksine hızlı yayılma fırsatı sunuyor.

PAYTM VE ÖĞRENCİLERLE HEDEF GENİŞLİYOR

Perplexity’nin Hindistan stratejisi yalnızca Airtel ile sınırlı değil. Şirket, Hindistan’ın önde gelen finans teknolojisi şirketi Paytm ile yaptığı işbirliği sayesinde uygulamanın 500 milyonu aşan kullanıcısına yapay zekâ destekli arama hizmeti sunmaya başladı. Paytm’in, Hindistan devletine ait UPI ödeme sisteminde ilk üç uygulama arasında yer aldığı düşünülürse, bu işbirliği oldukça stratejik.

Perplexity CEO’su Aravind Srinivas, ocak ayında Hindistan’da görev alacak bir üst düzey yönetici arayışına çıktığını duyurdu. Ancak başvuruların yoğunluğu nedeniyle bu süreci geçici olarak durdurdu. Srinivas, Hindistan’da yapay zekâ geliştiren bir oluşuma hem haftalık zaman hem de 1 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu.

BÜYÜME POTANSİYELİ VAR

Hindistan’daki fiyat hassasiyeti, gelir modellerini zorlayan bir unsur olsa da Perplexity, Airtel gibi stratejik işbirlikleri sayesinde ücretli kullanıcı tabanını zaman içinde büyütmeyi hedefliyor. Sensor Tower verilerine göre, dünya genelinde Perplexity’nin uygulama içi geliri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 300 artarak 8 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ChatGPT, yüzde 731’lik artışla 773 milyon dolara yükseldi. Hindistan’da ise ChatGPT, in-app satın alma gelirlerini yüzde 800 artırarak 9 milyon dolara çıkardı. Perplexity’nin Hindistan’dan henüz kayda değer bir gelir elde edememesi, bu pazarda büyüme alanının hâlâ açık olduğunu gösteriyor.