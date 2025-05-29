Perplexity Labs, AI destekli raporlama dönemini başlattı

Yapay zeka destekli arama motoru Perplexity, ücretli abonelere sunduğu yeni aracı Perplexity Labs’i duyurdu. Şirketin 20 dolarlık Pro abonelik planı kapsamında sunulan bu yeni araç, rapor, tablo, görsel ve interaktif uygulama üretimi gibi gelişmiş görevleri yerine getirebiliyor.

Web, iOS ve Android platformlarında kullanıma açılan Perplexity Labs, yakında Mac ve Windows uygulamalarına da entegre edilecek. Şirketin blog yazısına göre, bu araç “çalışma ve kişisel projelerde kullanılmak üzere 10 dakika veya daha fazla süren işlemler için geliştirildi.”

Labs, yapay zeka aracılığıyla araştırma ve analiz yaparak web aramaları, kod yürütme, grafik ve görsel üretimi gibi araçları kullanıyor. Üretilen tüm içerikler sekmeli bir sistemde saklanarak indirilebiliyor. Blogda ayrıca, “Bu genişletilmiş yetenek, projeleriniz için daha çeşitli çıktılar üretmenizi sağlar” ifadeleri yer aldı.

Perplexity, bu adımıyla yalnızca arama motoru olmanın ötesine geçmeyi amaçlıyor. Son dönemde profesyonel sosyal ağ Read.vc’yi satın alan şirket, Comet isimli web tarayıcısını da test ediyor. Şirketin, yatırımcılardan 18 milyar dolarlık değerleme ile 1 milyar dolar sermaye toplamayı hedeflediği bildiriliyor.