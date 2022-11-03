3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Perre Antik Kenti'nde bulundu. Tam 1800 yıllık

Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan kentlerden biri olan Perre Anti Kenti'nde 1800 yıllık mozaik tabanı bulundu.

Galeri Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 14:46
Takip Et
1/3
Perre Antik Kenti'nde bulundu. Tam 1800 yıllık

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde 2001 başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarının bu yılki bölümünde, 12 metrekarelik mozaik taban gün yüzüne çıkarıldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, çalışmaları inceleyerek Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan bilgi aldı.

2/3
Perre Antik Kenti'nde bulundu. Tam 1800 yıllık

Vali Çuhadar kazı çalışmalarında yeni eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:"Burası bir yaşam alanı. En son bir mozaik tabanı tespit ettik. Roma dönemine ait 200-300'lü yıllar arasında olduğu tahmin ediliyor. Kazmaya devam edeceğiz. Perre Antik kenti, Doğu'nun Efes'i. Biz burayı tamamen çıkardığımızda gerek dünya turizmi gerekse Türkiye turizmine büyük bir eser kazandırmış olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor."

3/3
Perre Antik Kenti'nde bulundu. Tam 1800 yıllık

"Mozaik taban, siyah, beyaz ve mavi parçalarla oluşturulmuş"Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise geçen yıl Nekropol alanda başladıkları kazılarda bir sosyal yaşam alanı tespit ettiklerini, bu alanda özellikle dokuma atölyesi ve alt tabanda 2'nci yüzyıla ait bir mozaik tabanı tespit ettiklerini dile getirdi.Kazı çalışmalarının kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Alkan, "Bu mozaik taban siyah, beyaz ve mavi parçalarla oluşturulmuş. Taban mozaiği üzerinde ise ağ motifi bulunmakta. Hemen yan tarafında ise tuğlalarla yapılmış bir taban ve 4 girişi bulunuyor. Kazılarda çok ciddi sürprizler ile karşılaşıyoruz." sözlerine yer verdi.(AA)

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
2
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
3
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
4
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
6
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
7
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor
﻿Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor
﻿Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor
﻿Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu
﻿Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu
﻿Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu
﻿Kız öğrenciler ölesiye birbirine girdi erkekler seyretti
﻿Kız öğrenciler ölesiye birbirine girdi erkekler seyretti
﻿Kız öğrenciler ölesiye birbirine girdi erkekler seyretti
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Son haftanın en popüler kadın oyuncuları belli oldu. Birçok ünlü ismi geçerek birinci oldu
﻿Son haftanın en popüler kadın oyuncuları belli oldu. Birçok ünlü ismi geçerek birinci oldu
﻿Son haftanın en popüler kadın oyuncuları belli oldu. Birçok ünlü ismi geçerek birinci oldu
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿İklim değişiminin yol açtığı seller yıkıma yol açtı
﻿İklim değişiminin yol açtığı seller yıkıma yol açtı
﻿İklim değişiminin yol açtığı seller yıkıma yol açtı
﻿Ünlü markaların duyunca çok şaşıracağınız açılımları
﻿Ünlü markaların duyunca çok şaşıracağınız açılımları
﻿Ünlü markaların duyunca çok şaşıracağınız açılımları
﻿Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşinin paylaşımı kafaları karıştırdı
﻿Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşinin paylaşımı kafaları karıştırdı
﻿Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşinin paylaşımı kafaları karıştırdı
﻿Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldız futbolcular
﻿Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldız futbolcular
﻿Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldız futbolcular
﻿Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci gıda fiyatlarına isyan etti: Aldığım ürünü kasada bıraktım
﻿Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci gıda fiyatlarına isyan etti: Aldığım ürünü kasada bıraktım
﻿Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci gıda fiyatlarına isyan etti: Aldığım ürünü kasada bıraktım
﻿Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu
﻿Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu
﻿Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu
﻿Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu
﻿Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu
﻿Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı
﻿Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı
﻿Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı
﻿'Kurtlar Vadisi'nin efsanevi karakteri Pala, yıllar sonra görüntülendi
﻿'Kurtlar Vadisi'nin efsanevi karakteri Pala, yıllar sonra görüntülendi
﻿'Kurtlar Vadisi'nin efsanevi karakteri Pala, yıllar sonra görüntülendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.