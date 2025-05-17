Perşembe Devlet Hastanesinde skandal

Ordu / Hakan Yıldız

Ordu’nun Perşembe ilçesinde siyasi hesaplarla hızla açılan Perşembe Devlet Hastanesi, halen ciddi eksiklikler ve aksaklıklarla gündemde. En büyük sorunlardan biri, hastanenin arşiv odasının olmaması.

Hastane binasında uygun alan bulunmasına rağmen, bu alanın Aile Sağlığı Merkezi ne tahsis edilmesi, hastanenin zorunlu birimlerinin kurulmasını engelliyor.

Uzmanlar, aile hekimlerinin Perşembe’de bağımsız bir bina kiralayarak hizmet verebileceğini, ancak yer tahsisindeki kayırmacı yaklaşımın Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından desteklendiğini öne sürüyor. Perşembe Aile Sağlığı Merkezi, hastane ile resmî bir bağı olmamasına rağmen hastanenin kaynaklarını kullanarak finansal yük oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan, Aile Sağlığı Merkezi'nin alt kata sızan 'tuvalet sızıntısı' gibi yapısal sorunlar da hastaneye yükleniyor. Yetkililer, bu onarımın merkezin kendi sorumluluğunda olduğunu belirtse de, arızalar halen giderilmiyor.

Hastane yönetimi, gelir artırma amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliklerine aykırı işlemler yapmaya çalışıyor. Hastanede bulunmayan aile hekimleri adına işlem yapılmasını talep eden yöneticiler, personelin buna karşı çıkması üzerine çalışanları "tayin tehdidi" ile baskı altına almaya çalışıyor.

Özellikle 'Başhekim' hakkında gelen iddialar, hastane içinde mobbing ve sürgün politikalarının sistematik şekilde uygulandığını gösteriyor. Önceki dönemlerde bazı personelin İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla zorla başka yerlere gönderildiği ileri sürülüyor.

BEYAZ KOD UYGULAMASI NEDEN ENGELLENİYOR?

Sağlık çalışanlarını korumak için geliştirilen "Beyaz Kod" uygulamasının, hasta ve hasta yakınlarının sağlık personeline yönelik saldırılarında devreye sokulmadığı iddia ediliyor. Başhekimin, hastanenin isminin kötü anılmasını önlemek adına bu uygulamayı engellediği öne sürülüyor. Oysa Beyaz Kod, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için hayati önem taşıyor.

Tüm bu gelişmeler, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü’nün nasıl bir adım atacağı konusundaki belirsizliği koruyor. Kamuoyu, yaşanan skandalların ardından yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.