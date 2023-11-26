Perşembespor kaçtı Çarşambaspor kovaladı. Merakla beklenen maçta gol yağmuru

Tüm Türkiye; Perşembespor ile Çarşambaspor'un maçına kilitlenmişti.



BAL Ligi 12. Grup 7. hafta karşılaşmasında; Ordu temsilcisi Perşembespor, Samsun ekibi Çarşambaspor'u konuk etti.



Takım isimleri nedeniyle futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadelede gol düellosu yaşandı.



Perşembespor ile Çarşambaspor'un kapışması 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Perşembespor'un gollerini 8. dakikada Batuhan Akıncı, 12. dakikada Yasin Öztop ve 37. dakikada Tansu Yazıcı kaydetti. Çarşambaspor'un golleri ise 28 ve 46. dakikalarda Abdulkadir Kaplan, 90+5. dakikada Hayri Kıcıkoğlu'ndan geldi.

Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı tarihinde ilk kez karşılaşan iki takımın mücadelesi için 'DAY CLASİCO' benzetmesini yaptı.

Bu sonuçla Perşembespor ile Çarşambaspor 11'er puana ulaştı.