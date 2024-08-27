Sovyetlerin ütopik tasarımı: Perspektif Taksi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sovyetlerin ütopik tasarımı: Perspektif Taksi

SSCB'nin pek çok fütüristik tasarımından biri olan Perspektif Taksi, tanıtıldığı ilk günden itibaren oldukça büyük bir ilgiye mazhar olsa da hiç bir zaman seri üretime geçemedi.

60'lı yıllarda bir annenin, Sovyet konseptli taksinin içinde bir bebek arabasıyla girdiğini gören Londra'daki taksici, hiç şüphesiz "ağlardı". Çünkü bebek arabaları o zamanlar bütün Avrupalı taksiciler için tam bir baş belasıydı.

"Perspektif Taksi", 1964'te SSCB'de tasarlanan bir test modeliydi. Sovyet yetkilileri, taksilerin sıradan binek otomobillerden farklı olması ve daha çok küçük bir otobüse benzemesi gerektiğine karar verdiler. Bu, kompakt ve manevra kabiliyeti yüksek bir araçtı. Ancak yine de geniş ve düz bir zemine, dahili bir bagaja, geniş kapılara ve ayrı bir sürücü kabinine sahipti.

Prototip, Tüm Birlik Teknik Estetik Araştırma Enstitüsü (VNIITE) tasarımcıları tarafından geliştirildi.

Yeni konsept daha sonra Moskova sokaklarında test edildi ve seri üretime geçmesi planlandı. Ancak bu asla gerçekleşmedi. Zira Sovyet yetkilileri prototip hakkında "Güvenli mi?", "Diğer taksilere göre kullanışlı mı?" ve belki de en önemlisi "Bu yeni taksi hangi fabrika üretecek?" soruları etrafında gerçekleştirilen tartışmalar sonrasında çok da büyük avantajlar sağlamayacağını ön gördü.

Her ne olursa olsun "Perspektif Taksi", 60'lı yıllarda ortaya çıkan en heyecan verici tasarımlardan biri oldu ve daha sonraları ortaya çıkacak yeni tip Rus dolmuşlarına da ilham verdi.

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