Pertek'te feribottan atlayarak kaybolan kişinin cesedi bulundu

Elazığ-Tunceli arasında sefer yapan bir feribota binen ve daha sonra göle atlayarak kaybolan kişiye dair arama çalışmaları bugün de devam etti. Jandarma ekipleri, feribottaki güvenlik kameralarını inceleyerek suya atlayan kişinin 23 yaşındaki B.A. olduğunu belirledi.

Ekipler, B.A'nın bulunması için su yüzeyinde ve dibinde arama çalışmaları yürüttü. Bu süreçte, il merkezi ile Elazığ, Van, Ankara ve Diyarbakır'dan gelen birçok ekip görev aldı.

Gruplar halinde baraj gölüne açılan ekipler, su altı görüntüleme cihazı (row) kullanarak B.A'nın cansız bedeninin bulunduğu alanı tespit etti.

Dalgıçların çalışması sonucunda suyun yaklaşık 60 metre derinliğinden çıkarılan ceset, Pertek Devlet Hastanesi morguna ambulansla kaldırıldı.