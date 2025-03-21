Peru, Bolivya'yı yenerek play-off umutlarını sürdürdü

Peru Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya'yı 3-1 mağlup ederek büyük bir moral kazandı. Estadio Nacional'de oynanan karşılaşmada, teknik direktör Oscar Ibáñez yönetiminde ilk maçına çıkan Peru, ofansif futboluyla dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakip kalede baskı kuran Peru, aradığı golü 37. dakikada buldu. Bryan Reyna'nın sağ kanattan yaptığı mükemmel ortada topla buluşan Andy Polo, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Gol sonrası tribünler büyük bir coşkuyla yankılandı.

GUERRERO FARKI AÇTI

İlk yarının son dakikalarında Peru ikinci golü buldu. 44. dakikada Andy Polo'nun sağ kanattan yaptığı ortada Paolo Guerrero topu kontrol etti ve şık bir dönüşle kaleci Guillermo Viscarra'nın bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi. Bu golle Peru devre arasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

Bolivya, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle oyunu dengelemeye çalıştı. Matheus ve Chávez’in oyuna girmesiyle hücumda daha etkili olan konuk ekip, aradığı golü 57. dakikada penaltıdan buldu. Miguel Terceros’un kullandığı penaltıda Pedro Gallese topa dokunsa da golü engelleyemedi ve skor 2-1'e geldi.

EDİSON FLORES FİŞİ ÇEKTİ

Bolivya’nın golü sonrası Peru toparlanarak tekrar ataklarını sıklaştırdı. 82. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Edison Flores, düzgün bir sol ayak vuruşuyla skoru 3-1’e getirdi. Bu golle Peru rahat bir nefes aldı ve maçı kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle Peru, puanını 10’a yükselterek Güney Amerika Elemeleri’nde son sıradan kurtuldu. Bir sonraki maçta Venezuela ile karşılaşacak olan Ibáñez’in ekibi, Dünya Kupası hayalini sürdürebilmek için bir kez daha galibiyet arayacak.