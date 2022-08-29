İsmi yolsuzluğa karışmıştı; Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun baldızının gözünün yaşına bakmadılar

Peru mahkemesi savcılığın talebi üzerine Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun baldızı Yenifer Paredes'in yolsuzluk şebekesine katıldığı iddiasıyla 30 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararın ardından hükümet ve Castillo karşıtları Paredes aleyhine sloganlar atarak başkent Lima'daki mahkeme binası önünde gösteri düzenledi.
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