29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsmi yolsuzluğa karışmıştı; Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun baldızının gözünün yaşına bakmadılar

İsmi yolsuzluğa karışmıştı; Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun baldızının gözünün yaşına bakmadılar

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun baldızı Yenifer Paredes, yolsuzluk suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 09:17
Takip Et

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun baldızının gözünün yaşına bakmadılar

İsmi yolsuzluğa karışmıştı; Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun baldızının gözünün yaşına bakmadılar
+
Aa
-

Peru mahkemesi savcılığın talebi üzerine Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun baldızı Yenifer Paredes'in yolsuzluk şebekesine katıldığı iddiasıyla 30 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararın ardından hükümet ve Castillo karşıtları Paredes aleyhine sloganlar atarak başkent Lima'daki mahkeme binası önünde gösteri düzenledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
1
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
2
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı. İlk yorum annesinden geldi
3
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı. İlk yorum annesinden geldi
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
4
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
5
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
﻿Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı
6
﻿Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
7
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.