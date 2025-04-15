Peru ekonomistleri sukutuhayale uğrattı

2025 yılı şubat ayında Peru'nun GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,68 oranında arttı. Ancak bu oran, ocak ayında kaydedilen yüzde 4,07’lik büyümenin gerisinde kaldı. Uzmanların şubat ayı için beklediği yüzde 3,5’lik genişlemenin altında kalan bu sonuç, ülke ekonomisinde toparlanmanın kırılganlığını gözler önüne serdi.

Yine de, bu rakam Peru ekonomisi için art arda on birinci pozitif büyüme dönemini temsil ediyor. Ancak sektör bazlı analizler, büyümenin geniş tabana yayılmadığını ve bazı stratejik alanlarda daralma yaşandığını ortaya koyuyor.

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TAŞIMACILIK, İMALAT VE HİZMETLERDE YAVAŞLAMA

Taşımacılık sektörü, ocak ayında yüzde 7,85 olan büyüme hızını şubatta yüzde 5,66’ya düşürdü. Benzer şekilde imalat sanayi de yüzde 5,53’ten yüzde 1,94’e geriledi. Ticaret sektörü hafif bir düşüşle yüzde 3,09 büyürken, konaklama ve restoran hizmetlerinde ciddi bir gerileme yaşandı. Ocak ayında yüzde 3,32 olan büyüme oranı şubatta sadece yüzde 0,64’e indi. Bu durum, iç tüketim ve turizmde zayıf bir performansa işaret ediyor.

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MADENCİLİK VE ENERJİ SEKTÖRLERİNDE DARALMA

Şubat ayında madencilik sektörü yüzde 1,36 oranında küçülerek dikkat çekti. Ocak ayında bu alanda yüzde 1,39’luk büyüme kaydedilmişti. Aynı şekilde elektrik, gaz ve su sektöründe de yüzde 1,64’lük bir daralma görüldü. Bu gelişmeler, Peru’nun doğal kaynaklara dayalı sektörlerinde ciddi üretim sıkıntıları yaşandığını gösteriyor.

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İNŞAAT VE TARIM SEKTÖRLERİNDE HIZLANMA

Ekonomik tabloya olumlu katkı sağlayan sektörlerin başında inşaat geliyor. Ocak ayında yüzde 4,13 oranında büyüyen sektör, şubat ayında bu oranı yüzde 5,91’e çıkardı. Tarım sektörü de benzer şekilde yükseliş gösterdi. Ocakta yüzde 3,24 olan büyüme oranı şubatta yüzde 4,35’e yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış ulusal üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 0,10 oranında azaldı. Bu daralma, Peru ekonomisinde momentumu zayıflatan içsel dinamiklerin varlığını ortaya koyuyor.

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PİYASALARDA GÜVEN SORGULANIYOR

Beklentilerin altında kalan bu büyüme rakamı, özellikle yatırımcı güveni açısından soru işaretleri yaratıyor. Peru'nun başlıca ihracat kalemlerinden olan bakır ve altın üretiminin yavaşlaması, hem dış ticaret dengesini hem de kamu gelirlerini etkileyebilir. Uzmanlar, Peru Merkez Bankası'nın para politikasında temkinli davranmaya devam edeceğini, ancak bazı sektörler için yapısal reformların kaçınılmaz hale geldiğini ifade ediyor.