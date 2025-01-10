Peru Merkez Bankası faiz indirimine gitti

Baran Yalçın
Peru Merkez Bankası faiz indirimine gitti

Peru Merkez Bankası, Ocak 2025 toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek %4,75 seviyesine çekti. Bu oran, Nisan 2022'den bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. Karar, ekonomideki yavaşlama sinyallerine rağmen enflasyon hedefini koruma amacı taşıyor.

Peru Merkez Bankası, Ocak 2025 toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek %4,75'e düşürdü. Bu seviye, Nisan 2022'den bu yana kaydedilen en düşük oran olarak dikkat çekiyor. Bankanın Eylül 2023’te başlayan faiz indirim serisiyle toplamda 300 baz puanlık bir indirim gerçekleştirilmiş oldu.

Kararın ardından yayımlanan açıklamada, küresel enflasyon oranlarının çoğu ülkenin hedeflerine yaklaştığı, hatta bazı ülkelerde hedeflerin aşıldığı belirtildi. Peru’da ise yıllık enflasyon Aralık ayında %2’ye gerileyerek Kasım ayındaki %2,3 seviyesinden düşüş gösterdi. Bu oran, merkez bankasının hedef aralığının tam merkezine denk geliyor.

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EKONOMİK YAVAŞLAMA SİNYALLERİ

Merkez Bankası, yerel ekonomideki yavaşlama belirtilerine dikkat çekti. Buna rağmen, ekonomik görünümün genel olarak olumlu olduğu ifade edildi. Banka, ileriye dönük olarak enflasyon ve buna etki eden unsurları yakından takip edeceğini ve gerekirse yeni adımlar atacağını duyurdu.

Peru ekonomisindeki bu gelişmeler, küresel piyasalarda dikkatle izleniyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, enflasyon ve büyüme hedeflerini dengelemeye çalışırken Peru’nun attığı bu adımlar, benzer kararların diğer ülkelerde de uygulanabileceğine işaret ediyor.

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ENFLASYON HEDEFİNDE KARARLILIK

Merkez Bankası, enflasyonu hedef aralıkta tutma taahhüdünü yineledi. Politika yapıcılar, yeni verileri değerlendirmeye devam edeceklerini ve gerektiğinde ek önlemler alacaklarını belirtti. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde ekonomik verilerin karar alım süreçlerinde belirleyici olacağını öngörüyor.

Peru Merkez Bankası’nın faiz indirimi, hem iç piyasalarda hem de uluslararası arenada yakından takip ediliyor. Bu gelişme, diğer merkez bankalarının politika hamlelerine dair ipuçları barındırıyor ve ekonomik dengeleme politikalarının bir parçası olarak görülüyor.

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