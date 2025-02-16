Peru narkotik polisinden film gibi operasyon! Torbacı Kapibara kostümüyle yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Güney Amerika ülkesi Peru'da bir polis, 14 Şubat’a özel kapibara kostümü giyerek uyuşturucu satıcısını yakaladı. "Sevgilinizden hediye var" diyerek kapıyı açtırdığı torbacıyı yakalayan polis, geçen yıl da ayı peluşu kostümüyle benzer bir operasyon yapmıştı.

Peru'da bir polis memuru, uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan kişiyi yakalamak için kapibara kostümü giydi.

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Peru polisi, 14 Şubat'a özel kapibara (Dünyanın en büyük kemirgeni) kostümü giyip, "Sevgilinizden hediye var" diye kapıyı açtırdığı uyuşturucu satıcılarını yakaladı.

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Aynı polis birimi, geçen yıl da benzer bir yöntem kullanarak bir zanlıyı ayı peluşu kostümüyle yakaladı.

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KAPİBARA NEDİR?

Dünya’nın en büyük kemirgen hayvanından biri olma özelliğine sahip olan kapibara, kökeni Güney Amerika olan bir canlı türüdür. Boyları yaklaşık bir buçuk metreye kadar uzamakta ve kiloları da 70 kiloyu bulmaktadır.

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Kilolu ve iri olma özellikleri ile Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En İri Kemirgen Hayvanı" olarak adını yazdırmıştır. Kapibara faresi etinin lezzetli olmasından dolayı, birçok yerde etinden faydalanmak için beslenmektedir.

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