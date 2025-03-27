Peru, Venezuela mağlubiyetiyle yıkıldı

Dünya Kupası 2026 Güney Amerika Elemeleri’nin 14. haftasında Peru, Venezuela’ya deplasmanda 1-0 yenilerek turnuvadaki şansını iyice zora soktu. Maturín’deki Estadio Monumental’de oynanan karşılaşmada, tek golü 41. dakikada Salomón Rondón attı. Fakat mücadelenin en çok konuşulan anı, Peru’nun attığı golün VAR tarafından iptal edilmesi oldu.

Şilili hakem Cristián Garay’ın yönettiği karşılaşmada, Peru adına büyük umutlarla gelen Bryan Reyna, 45+2’de skoru eşitleyen golü kaydetti ancak video yardımcı hakem uygulaması bu golü geçersiz saydı. Hakem, Reyna’nın topu eliyle kontrol ettiğine hükmetti. Ancak pozisyonun ekrana yansıyan tekrarları, kararın tartışmalı olduğunu gösterdi.

İBÁÑEZ’DEN HAKEME TEPKİ

Peru Teknik Direktörü Óscar Ibáñez, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, takımının oyunundan memnun olduğunu ancak hakem yönetiminden şikayetçi olduğunu belirtti. İbáñez, özellikle VAR kararlarının detaylı incelenmediğini savundu.

“Hakemin bazı pozisyonları en azından gözden geçirmesi gerekiyordu. Şüpheli kararlar verildi ve bunlar takımın moralini etkiledi” diyen İbáñez, ekibinin mücadeleden vazgeçmediğini ancak şanssız olduklarını vurguladı.

Ibáñez, Peru’nun kalan maçlar için daha iyi hazırlanması gerektiğini belirterek, “Önümüzde iki ay var ve bu sürede eksiklerimizi gidermek zorundayız. Kolombiya ve Ekvador maçlarına daha güçlü çıkmalıyız” dedi.

VENEZUELA UZUN SÜREN HASRETİNE SON VERDİ

Venezuela için bu galibiyet büyük bir önem taşıyordu. Son olarak Ekim 2023’te, Dünya Kupası Elemeleri’nde Şili’yi 3-0 mağlup eden Vinotinto, dokuz maçtır galibiyete hasretti. Ayrıca 2024 Copa América çeyrek finallerinde Kanada’ya elenmelerinin ardından, moral bozucu bir süreç yaşamışlardı.

Ancak Peru karşısında alınan üç puan, onları tekrar rekabetin içine soktu. Venezuela, puanını 15’e yükselterek, sıralamada Bolivya’yı geride bırakıp 7. sıraya çıktı ve play-off için önemli bir avantaj elde etti.

PERU İÇİN DÜNYA KUPASI UMUDU TÜKENİYOR

Bu mağlubiyetle birlikte Peru, 10 puanda kaldı ve Şili ile birlikte son sırada yer aldı. Dünya Kupası bileti almak için kalan maçlarda mutlak galibiyetler almak zorunda olan Peru, bir sonraki karşılaşmasında Kolombiya’yı konuk edecek ve ardından Ekvador deplasmanına çıkacak.

Özellikle son haftalarda hücumda büyük sıkıntılar yaşayan Peru’nun, bu soruna acil çözüm bulması gerekiyor. Aksi takdirde, turnuva şansı matematiksel olarak tamamen ortadan kalkabilir.

SIRADAKİ MAÇLAR

Güney Amerika Elemeleri, Haziran ayında devam edecek. Peru, Kolombiya’yı ağırladıktan sonra Ekvador’a konuk olacak. Venezuela ise önce Brezilya’yı sahasında ağırlayacak, ardından Peru ile rekabet içinde olan Şili ile karşılaşacak.

Dünya Kupası’na katılım şansını sürdürebilmek için Peru’nun önümüzdeki maçlarda mutlak galibiyetler alması gerekiyor. Ancak mevcut performansları, taraftarlarını endişelendirmeye devam ediyor.