Peru’da 7.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı

Düzenleme: Kaynak: AA
Peru’da 7.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı

Peru’nun güneyinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem sonrası tsunami uyarısı verildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Peru’nun başkenti Lima’nın güneyindeki Atiquipa'nın 8 kilometre batısında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, yerin 28 kilometre altında kaydedilirken, Peru'nun bazı kıyılarında 1 ila 3 metreye ulaşan tsunami dalgaları konusunda bir uyarı yapıldı. Açıklamada, ABD kıyıları için tsunami tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.

Peru Devlet Başkanlığı, depremin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, hükümetin durumu yakından takip ettiği ve muhtemel hasarı değerlendirdiği belirtildi.

Öte yandan, meydana gelen depremde can kaybının olmadığı açıklandı.

Son Haberler
Bir şehir bu 'sapık' ilanını konuşuyor. Her yere astılar Yaşam
Bir şehir bu 'sapık' ilanını konuşuyor. Her yere astılar
Korkutan rakam. Yüzde 37,5 arttı Ekonomi
Korkutan rakam. Yüzde 37,5 arttı
Ünlü mankenin son hali ortaya çıktı. Doğa Bekleriz yıllara meydan okuyor Magazin
Ünlü mankenin son hali ortaya çıktı. Doğa Bekleriz yıllara meydan okuyor
Türksat 6A’nın fırlatılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Türksat 6A’nın fırlatılacağı tarih belli oldu
Brent petrolün varil fiyatı 85 doları aştı Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 85 doları aştı
Yeni görülen bir asteroid hızla dünyaya geliyor! Kesişme tarihi açıklandı Bilim
Yeni görülen bir asteroid hızla dünyaya geliyor! Kesişme tarihi açıklandı
Düzce’de hasadı başladı. Fındığa alternatif olarak tüketiliyor Yaşam
Düzce’de hasadı başladı. Fındığa alternatif olarak tüketiliyor