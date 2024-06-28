Peru’da 7.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Peru’nun başkenti Lima’nın güneyindeki Atiquipa'nın 8 kilometre batısında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, yerin 28 kilometre altında kaydedilirken, Peru'nun bazı kıyılarında 1 ila 3 metreye ulaşan tsunami dalgaları konusunda bir uyarı yapıldı. Açıklamada, ABD kıyıları için tsunami tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.

Peru Devlet Başkanlığı, depremin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, hükümetin durumu yakından takip ettiği ve muhtemel hasarı değerlendirdiği belirtildi.

Öte yandan, meydana gelen depremde can kaybının olmadığı açıklandı.