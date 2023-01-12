Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 48'e çıktı

Cusco kentinde yürüyüşe geçen, çoğunluğu yerli yüzlerce kişinin güvenlik güçleriyle çatışması sonucu 1 yerli öldü, 22 kişi yaralandı.

Hükümet karşıtı çıkan gösterilerde 11 Aralık 2022'den bugüne kadar protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı, yaralı sayısı 700'ü geçti.

Ombudsman Ofisi verilerine göre, eylemlerde ölen 48 kişiden 40'ı doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ulusal İnsan Hakları Koordinatörlüğünden protestolara ilişkin yapılan açıklamada, polisin göstericilere orantısız şiddet kullandığı belirtilerek, yetkililerden buna son verilmesi talep edildi.

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.

Seçimler nisan 2024'te yapılacak

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine patlak vermişti.

Boluarte'nin erken seçim talebi Kongre'de yapılan oylama sonucunda nisan 2024'te yapılması yönünde kabul edilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.

- Castillo'nun görevden alınması

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasp etme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.