Peru'da madende toprak kayması: 3 ölü

Peru'nun Lima bölgesindeki Yauricocha polimetalik madeninde meydana gelen toprak kaymasında 3 müteahhit hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Sierra Metals Inc şirketine ait madende yaşanan kaza sonrasında açıklama yapan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkenin güvenlik standartlarını iyileştirmesi gerektiğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise sorumluların cezalandırılması gerektiğini aktardı.

Dünyanın iki numaralı bakır üreticisi olan Peru'da madencilik ülke için önemli bir endüstri olarak görülüyor.