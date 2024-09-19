Peru’da orman yangını! 3 bölgede acil durum ilan edildi

Temmuz ayından bu yana orman yangınlarıyla mücadele eden Peru'da, Devlet Başkanı Dina Boluarte, 16 kişinin ölümüne yol açan yıkıcı yangınlar nedeniyle Amazonas, San Martin ve Ucayali bölgelerinde acil durum ilan etti.

Boluarte, yaptığı açıklamada, Peru'da 238 yangının kaydedildiğini ve bunların yaklaşık yüzde 80'inin kontrol altına alındığını belirtti.

Ayrıca, yangınların büyük ölçüde çiftçilerin otlakları yakmasından kaynaklandığını ve iklim değişikliğinin de yangınların artmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Peru Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Ağustos ve Kasım ayları arasında orman yangınları sıkça yaşanıyor.

Yangınların çoğunun, tarım alanlarını genişletmek amacıyla kuru otlakların yakılması nedeniyle çıktığı belirtiliyor.

Brezilya Uzay Araştırma Ajansı tarafından yayınlanan uydu verilerine göre, bu yıl Güney Amerika genelinde şimdiye kadar 346 bin 112 yangın kaydedildi ve bu, 2007'den bu yana görülen en yüksek sayı oldu.