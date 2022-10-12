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Peru'da savcılık, Cumhurbaşkanı Castillo'yu anayasal olarak yolsuzluk yapmakla suçladı

Peru'da Başsavcılık, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'ya yönelik bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla anayasal olarak yolsuzluk yapmakla suçladı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 04:41
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Peru'da savcılık, Cumhurbaşkanı Castillo'yu anayasal olarak yolsuzluk yapmakla suçladı

Peru'da savcılık, Cumhurbaşkanı Castillo'yu anayasal olarak yolsuzluk yapmakla suçladı
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Peru basınında yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'ya yönelik daha önce çeşitli suçlar işlediği iddiasıyla 5 kez soruşturma açan savcılık, bu kez Castillo'ya anayasal olarak yolsuzluk suçlamasında bulundu.

Devlet Savcısı Patricia Benavides, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusun Savcısı, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'ya yönelik anayasal şikayetini öğleden sonra Cumhuriyet Kongresi'ne yazılı bölümler halinde sundu" ifadesine yer verdi.

Savcılığın suçlamasının ardından Castillo'nun görevden alınmasına yönelik muhalefetin Kongre'de harekete geçebileceği belirtiliyor.

BEŞ FARKLI CEZAİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Castillo hakkında ikisi bir 'suç örgütünün' parçası olup olmadığının araştırıldığı beş cezai soruşturma yürütülüyor.

Castillo, sağcı aday Keiko Fujimori'yi sadece 44 bin oyla geride bıraktıktan sonra Temmuz 2021'de göreve başlamıştı ancak yolsuzluk iddiaları nedeniyle popülaritesi giderek düşüyor.

Cumhurbaşkanı Castillo, çeşitli dönemlerdeki açıklamalarında kendisine yönelik suçlamaları kabul etmemiş ve savcılığa ifade vermişti.

Ülkede 2016'dan bu yana 5 cumhurbaşkanı değişti.

Savcılığın başlattığı yolsuzluk suçlamalarına adı karıştığı gerekçesiyle muhalefet tarafından cumhurbaşkanlığından azli istenen Castillo'nun Kongre'de yapılan oylamalarda görevden alınma talebi reddedilmişti. (AA)

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