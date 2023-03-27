Peru’dan Türkiye’ye 2.3 ton kokain sevk edileceği iddia edilmişti. Yılmaz Özdil’den esprili paylaşım ‘Peru medyası da seçime kadar tecrit edilmeli’

Peru medyasının yakalanan 2.3 ton kokain haberini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, Sedat Peker'in dijital tecritten kurtulmasının yanı sıra Peru medyasının da seçime kadar tecrit edilmesi gerektiğini belirtti.

Sedat Peker'in dijital tecrit altında tutulduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde internet erişimi tamamen kısıtlanmış durumda. Peker'in seçimler öncesinde yapacağı iddia edilen yayınlar da mümkün görünmüyor.

Peker'in Türkiye'deki limanlara yönelik uyuşturucu sevkiyatı iddiaları, Peru'daki uyuşturucu operasyonundan sonra tekrar gündeme geldi. Gazeteci Yılmaz Özdil, Peru medyasının kokainin Türkiye'ye sevk edileceğini duyurmasının ardından, Peker'in dijital tecritinin yeterli olmadığını ve Peru medyasının da seçimlere kadar tecrit edilmesi gerektiğini esprili bir şekilde dile getirdi.

Özdil'in bu espri dolu açıklaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Yılmaz Özdil paylaşımında “Peru medyası “Peru limanında Türkiye’ye sevk edilen 2.3 ton kokain yakalandığını” duyurdu… Sedat Peker’e dijital tecrit yeterli olmuyor, Peru medyası da seçime kadar tecrit edilmeli” ifadelerini kullandı.

PERU’DA NE OLMUŞTU?

Peru'da ele geçirilen 2 bin 310 kilo kokainin Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığı iddiasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yerel medya, kokainin Türkiye'ye gönderilmesi için önceden bir hazırlık yapıldığını ve bu işin uyuşturucu kartelleri tarafından planlandığını belirtiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Peru'da DP World Limanı'nda gerçekleştirilen bir operasyonda, seramikler arasında gizlenmiş 2.310 kilogram 760 gram kokain ele geçirildi. Yetkililer, uyuşturucunun yurt dışına gönderilmesinin planlandığını doğrularken, yerel kaynaklar uyuşturucunun Türkiye'ye gönderilmek istendiğini bildirdi. Soruşturma halen devam ediyor ve ele geçirilen uyuşturucu bir süre daha uzman birimler tarafından gözetim altında tutulacak. Resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

VOA Türkçe'den Mustafa Özdemir'in aktardığına göre, ele geçirilen kokainin yurt dışına gönderilmesinin planlandığını belirten yetkililer bununla birlikte uyuşturucunun hangi ülkeye gönderilmek istendiğini açıklamadı. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın sürdürülmesi için yakalanan kokainin bir süre daha uzman birimin gözetiminde kalacağını söyledi.

DİJİTAL TECRİT

Bilindiği gibi Sedat Peker “Dijital tecrit” olarak tarif edilen bir kişinin dijital dünyada yalnızlaştırılması veya dışlanması anlamına gelen sosyal medya platformları, dijital topluluklar veya online etkileşimleri kısıtlanmıştı.