Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu
Peru mahkemeleri yakın çevresine karşı çeşitli soruşturmaları sürdürürken Perulu milletvekilleri ,Perşembe günü Başkan Dina Boluarte'yi görevden almak için yeni bir girişim başlattı.

Muhalefet, Peru Meclis'ine sundukları görevden alma talebinin nedeni olarak "ahlaki yetersizlik"i gösterdi. Başkan Boluarte, arkasındaki muhafazakar milletvekillerinden oluşan koalisyon sayesinde görev süresini kısaltmaya yönelik dört girişimden de paçayı yırtmayı başardı.

Milletvekili Susel Paredes, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı bir mesajda muhalefet grubunun talebini, Boluarte'nin işlediği iddia edilen "ciddi yeni eylemler" nedeniyle sunduğunu ve bunların "ülkeyi yönetmeye devam etmekle bağdaşmadığını" açıkladı. Paredes'in duyurusu, savcıların Boluarte yönetiminin aralarında erkek kardeşlerinden birinin de bulunduğu yakın çevresinin faaliyetlerini inceleyen bir polis birimini dağıtma kararına ilişkin soruşturma başlatmasından bir haftadan kısa bir süre sonra geldi.

indir-2.webp

Son Haberler
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor Yaşam
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama Gündem
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı Yerel Haberler
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi Gündem
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne? Spor
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne?
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü? Magazin
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü?