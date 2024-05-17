Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu

Muhalefet, Peru Meclis'ine sundukları görevden alma talebinin nedeni olarak "ahlaki yetersizlik"i gösterdi. Başkan Boluarte, arkasındaki muhafazakar milletvekillerinden oluşan koalisyon sayesinde görev süresini kısaltmaya yönelik dört girişimden de paçayı yırtmayı başardı.

Milletvekili Susel Paredes, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı bir mesajda muhalefet grubunun talebini, Boluarte'nin işlediği iddia edilen "ciddi yeni eylemler" nedeniyle sunduğunu ve bunların "ülkeyi yönetmeye devam etmekle bağdaşmadığını" açıkladı. Paredes'in duyurusu, savcıların Boluarte yönetiminin aralarında erkek kardeşlerinden birinin de bulunduğu yakın çevresinin faaliyetlerini inceleyen bir polis birimini dağıtma kararına ilişkin soruşturma başlatmasından bir haftadan kısa bir süre sonra geldi.