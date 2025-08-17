Peru'nun ekonomik verileri tatmin etmedi

Güney Amerika ülkesi Peru’nun haziran 2025 dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri açıklandı. Ülke ekonomisi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,52 büyüdü. Böylece Peru, ardı ardına 15’inci ayda da büyüme göstermiş oldu. Ancak beklenti yüzde 4,7 idi ve açıklanan rakam piyasa tahminlerinin gerisinde kaldı.

MADENCİLİK VE ENERJİDE CANLANMA

Ekonomik büyümede özellikle madencilik ve hidrokarbon sektörlerindeki toparlanma etkili oldu. Mayıs ayında yüzde 6,92 daralan bu sektör, haziranda yüzde 1,01 artış kaydetti. Peru, dünya bakır üretiminde önemli bir paya sahip olduğu için madencilikteki toparlanma hem ülke içi ekonomi hem de küresel piyasalar açısından önem taşıyor.

SANAYİ VE İNŞAATTA YÜKSEK PERFORMANS

Haziran ayında imalat sanayisi yüzde 7,26 ile güçlü bir yükseliş gösterdi. Bir önceki ay bu oran yüzde 2,44 seviyesindeydi. İnşaat sektörü de dikkat çekici bir ivme yakaladı. Mayısta yüzde 6,04 büyüyen sektör, haziranda yüzde 9,57’ye ulaştı. Özellikle altyapı yatırımları ve konut projelerinin bu artışta etkili olduğu belirtiliyor.

TARIMDA YAVAŞLAMA, TURİZMDE DARALMA

Tarım sektörü yüzde 8,76 büyümesine rağmen bir önceki aya göre hız kaybetti. Ulaşımda da benzer şekilde büyüme oranı yüzde 5,70’ten yüzde 4,24’e düştü. En dikkat çekici gelişme ise turizmde yaşandı. Konaklama ve restoranlar sektörü, mayısta yüzde 5,07 büyüme kaydetmişken haziranda yüzde 3,27 daraldı. Bu düşüş, pandemi sonrası toparlanma sürecinde turizmde hâlâ kırılganlıkların sürdüğünü gösterdi.

TİCARET SABİT KALDI, GENEL ÜRETİM GERİLEDİ

Ticaret sektörü ise yüzde 3,14 ile önceki aya yakın bir performans sergiledi. Ancak ülkenin ulusal üretim endeksi mevsimsel etkilerden arındırıldığında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,21 geriledi. Bu durum, aylık bazda ekonomide kısa vadeli yavaşlama sinyali olarak değerlendiriliyor.

BEKLENTİLERİN GERİSİNDE BİR TABLO

Ekonomistler, Peru’nun üst üste 15 ay büyüme kaydetmesini önemli bir başarı olarak değerlendirirken, beklentilerin altında kalmasının küresel talep daralması ve turizmdeki gerilemeden kaynaklandığını vurguluyor. Özellikle madencilik ve inşaatın ekonomiye destek verdiği, ancak hizmetler sektörünün kırılganlığı nedeniyle büyümenin sınırlı kaldığı ifade ediliyor.