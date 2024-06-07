Pervane ve su fışkırtma düzenekli şemsiye sosyal medyada viral oldu

Şemsiye dünyasında devrim niteliğinde bir yenilik, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İçerisinde pervane ve su fışkırtma düzeneği bulunan şemsiye, kullanıcılarına serinleme imkanı sunarken aynı zamanda yağmurdan korunma sağlıyor. Bu ilginç ve kullanışlı tasarımın videosu, sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.

Videoda, şemsiyenin açıldığı anda içindeki pervanenin çalıştığı ve su fışkırtma düzeneğinin devreye girdiği görülüyor. Bu özellikler, özellikle sıcak yaz günlerinde kullanıcıların serinlemesini sağlarken, yağmurlu havalarda da etkili bir koruma sunuyor.