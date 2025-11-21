DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, "Komisyonun çalışmalarında ve aldığı kararda büyük rol oynayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ezberleri bozan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, komisyon çalışmalarındaki yapıcı rolüyle TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a, karara katkı sunan siyasi parti genel başkanlarına ve komisyon üyesi milletvekillerine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

HEM TEŞEKKÜR ETTİ HEM SİLDİ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme kararı alması tarihi önem ve kıymettedir. Bu kararla birlikte Kürt sorununun çözümüne ve demokratik Türkiye’nin inşasına daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, DEM Parti'nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın teşekkür mesajını kısa sürede sildiği görüldü.