Pes artık! Taksici torbacı çıktı

Kaynak: İHA

Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir taksinin vites topuzunda ve vites kutusundan toplam 8 paket uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan taksi şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, 23 Ocak Perşembe günü Gayrettepe Mahallesi Ayazmaderesi Caddesi'nde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Araç didik didik arandı.

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Yapılan aramada, aracın vites topuzunda 1 adet satışa hazır halde uyuşturucu madde bulundu. Araçtan gelen yoğun koku üzerine detaylı inceleme gerçekleştirildi. Vites kutusunda vakumlanmış halde 7 paket uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplamda 38,4 gram esrar tespit edildi.

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Ayrıca araç içerisinde 1 tane cep telefonu ve 6 bin TL bulundu. Taksi şoförü M.Y. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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