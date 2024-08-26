Pes artık Wanda Nara. Böyle de poz verilmez ki

Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, yine dikkat çeken bir harekete imza attı.

Nara, sosyal medya hesabından cesur karelerini paylaştı.

Yatakta paylaşım yapan Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarı tepki gösterdi.

+18 ürettiği içeriklerle dikkat çeken Nara, geçtiğimiz günlerde konserde yaptığı hareketlerle de gündeme gelmişti.

Galatasaray taraftarı, Wanda Nara'nın iç çamaşırı ile paylaştığı fotoğrafa, 'Yeter artık' 'Harbiden yeter' 'Yerinde dur' 'Icardi kurtuldu' tarzında yorumlarla tepki yağdırdı.

İşte Wanda Nara'nın Instagram üzerinden yaptığı paylaşım: