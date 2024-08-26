Pes artık Wanda Nara. Böyle de poz verilmez ki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pes artık Wanda Nara. Böyle de poz verilmez ki

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla taraftarlardan tepki topladı.

Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, yine dikkat çeken bir harekete imza attı.

wand.webp

Nara, sosyal medya hesabından cesur karelerini paylaştı.

wanda-son.webp

Yatakta paylaşım yapan Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarı tepki gösterdi.

wanda-5.webp

+18 ürettiği içeriklerle dikkat çeken Nara, geçtiğimiz günlerde konserde yaptığı hareketlerle de gündeme gelmişti.

wanda-4.webp

Galatasaray taraftarı, Wanda Nara'nın iç çamaşırı ile paylaştığı fotoğrafa, 'Yeter artık' 'Harbiden yeter' 'Yerinde dur' 'Icardi kurtuldu' tarzında yorumlarla tepki yağdırdı.

wanda-3.webp

İşte Wanda Nara'nın Instagram üzerinden yaptığı paylaşım:

wanda-dd.jpg

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı ilgilendikleri futbolcuyu açıkladı
Acun Ilıcalı ilgilendikleri futbolcuyu açıkladı
Serhat Ulueren: Galatasaray'da 3 tane ajanım var
Son Haberler
İzmit’te otobüste sızan yolcuyu polis “Otel parası alacağız” diyerek uyandırdı Yaşam
İzmit’te otobüste sızan yolcuyu polis “Otel parası alacağız” diyerek uyandırdı
Tuncay Özkan'ın derdi ne? Gündem
Tuncay Özkan'ın derdi ne?
Minibüs yön tabelasına çarptı. Bir çift hayatını kaybetti Gündem
Minibüs yön tabelasına çarptı. Bir çift hayatını kaybetti
Samsunspor'dan türkücü Nihat Doğan'a dava Spor
Samsunspor'dan türkücü Nihat Doğan'a dava
Antalya'da motosiklet yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasında Yerel Haberler
Antalya'da motosiklet yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasında
Kızını öldürüp çekyata saklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı Gündem
Kızını öldürüp çekyata saklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı
Yolcuları düğüne götüren otobüs devrildi. 1'i ağır 26 yaralı Gündem
Yolcuları düğüne götüren otobüs devrildi. 1'i ağır 26 yaralı