Pes artık Wanda Nara. Böyle de poz verilmez ki hem de yatakta

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla taraftarlardan tepki topladı.