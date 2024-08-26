Pes artık Wanda Nara. Böyle de poz verilmez ki hem de yatakta

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pes artık Wanda Nara. Böyle de poz verilmez ki hem de yatakta

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla taraftarlardan tepki topladı.

Böyle de poz verilmez ki hem de yatakta

Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, yine dikkat çeken bir harekete imza attı.

wand.webp

Nara, sosyal medya hesabından cesur karelerini paylaştı.

wanda-son.webp

Yatakta paylaşım yapan Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarı tepki gösterdi.

wanda-5.webp

+18 ürettiği içeriklerle dikkat çeken Nara, geçtiğimiz günlerde konserde yaptığı hareketlerle de gündeme gelmişti.

wanda-4.webp

Galatasaray taraftarı, Wanda Nara'nın iç çamaşırı ile paylaştığı fotoğrafa, 'Yeter artık' 'Harbiden yeter' 'Yerinde dur' 'Icardi kurtuldu' tarzında yorumlarla tepki yağdırdı.

wanda-3.webp

İşte Wanda Nara'nın Instagram üzerinden yaptığı paylaşım:

wanda-dd.jpg

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı ilgilendikleri futbolcuyu açıkladı
Acun Ilıcalı ilgilendikleri futbolcuyu açıkladı
Serhat Ulueren: Galatasaray'da 3 tane ajanım var
Son Haberler
Efsane Albay İstiklal Hareketi Derneğini kurdu Gündem
Efsane Albay İstiklal Hareketi Derneğini kurdu
Ukrayna Rusya’daki 38 katlı binayı İHA ile vurdu! Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi Dünya
Ukrayna Rusya’daki 38 katlı binayı İHA ile vurdu! Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi
Efsane teknik direktör hayatını kaybetti Spor
Efsane teknik direktör hayatını kaybetti
Otomobil koyun sürüsüne daldı Gündem
Otomobil koyun sürüsüne daldı
'Renklere Yolculuk' belgesele konu oldu Kültür Sanat
'Renklere Yolculuk' belgesele konu oldu
Yenibosna metrobüs durağı üst geçit çalışması: D-100 trafiğe kapanıyor Gündem
Yenibosna metrobüs durağı üst geçit çalışması: D-100 trafiğe kapanıyor
Çiftçiler kayısı fiyatları için ses yükseltti Yerel Haberler
Çiftçiler kayısı fiyatları için ses yükseltti