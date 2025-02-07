Pes dedirten arkadaşlık: Hastanede film sahnesi gibi anlar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pes dedirten arkadaşlık: Hastanede film sahnesi gibi anlar

Bursa’da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile gözaltına alınan bir sanık, sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi. Polis, şüpheliyi kaçırmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta, "Ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranan Oktay Akgöl'ü yakaladı. Akgöl, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldüğü Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi. Hastane asansöründe başlayıp, koridorda devam eden tartışma ve arbede saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, firari hükümlüyü kaçırmak isteyen Mehmet Ali, Mücahit Ataç ve R.K.'yi de gözaltına aldı.

2 ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali ve Mücahit Ataç, "Kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit" suçlarından tutuklandı, R.K. isimli şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pes dedirten arkadaşlık: Hastanede film gibi anlar

Pes dedirten arkadaşlık: Hastanede film gibi anlar

Pes dedirten arkadaşlık: Hastanede film gibi anlar

Pes dedirten arkadaşlık: Hastanede film gibi anlar

Son Haberler
Ordu'da büyüleyici kar manzarası
Ordu'da büyüleyici kar manzarası
Terör örgütlerine darbe üstüne darbe! Bölge tamamen temizlendi
Terör örgütlerine darbe üstüne darbe! Bölge tamamen temizlendi
Yeni çalışma uyarıyor: Kadınlar ve erkekler arasında yaşam süresi farkı büyüyor
Yeni çalışma uyarıyor: Kadınlar ve erkekler arasında yaşam süresi farkı büyüyor
Kayseri’de kar 22 yolu ulaşıma kapadı
Kayseri’de kar 22 yolu ulaşıma kapadı
Deprem fırtınası turizme karşı etkisiz kaldı! Rekor kırılabilir
Deprem fırtınası turizme karşı etkisiz kaldı! Rekor kırılabilir