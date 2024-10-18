Pes dedirten dolandırıcılık yöntemi! 405 kişiyi kandırdılar

Çorum merkezli İstanbul ve Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, piyasa değerinin altında sahte araç ilanları veren, 37 ilde 405 kişiden aldıkları kapora paralarını cebine atan 3 kişi yakalandı.

Dolandırıcıların bu yöntemle yaklaşık 5 milyon liralık bir vurgun yaptığı belirlendi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve Hatay'da nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla yürütülen operasyonda, şüphelilerin kendilerine ait olmayan araçları ilan sitelerinde piyasa değerinin çok altında satışa sunarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

3 AY BOYUNCA TEKNİK TAKİBE ALINDILAR

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, İstanbul ve Hatay'da ikamet eden şüphelilerin adresleri tespit edildi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve Çorum'a getirildi. İncelemeler sonucunda, şüphelilerin 37 farklı ilde toplam 405 dolandırıcılık olayına karıştıkları ve mağdurlardan kapora adı altında yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde dolandırıcıların 2 milyon liralık ek bir vurgun yapmaları engellendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.