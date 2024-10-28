Pes dedirten gerçek ifadesinde ortaya çıktı. Öğretmen eşini 17 kez bıçaklayarak öldürmüştü

Konya'nın Meram ilçesindeki bir siteye ders vermek için giden öğretmen kadın yine öğretmen olan kocası tarafından 26 Ekim 2024'te 17 bıçak darbesine maruz bırakılarak öldürülmüştü.

17 BIÇAK DARBESİYLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Abdullah K., boşanma aşamasındaki eşi özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru K.'yi özel ders vereceği site önüne kadar takip etti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Abdullah K., yanında bulunan bıçakla Ebru K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 17 bıçak darbesi ile yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ebru K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

BABASININ MİRASI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Ebru K.'yi öldüren cani koca Abdullah K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ebru benden boşanmak istiyordu, ben ise boşanmak istemiyordum. Babası vefat ettikten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istedim, Ebru bu teklifimi kabul etmedi. Aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı daha sonra olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.