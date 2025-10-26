

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin soyulması dünya gündemindeki sıcaklığı korurken, olay Alman basınında bambaşka skandalla gündeme geldi. Louvre Müzesi'ne girerken hırsızların müzeye girmek için Böcker imzalı bir yük asansörü kullanması gündem oldu.

Şirket yönetiminin bu beklenmedik olaya karşı verdiği tepki ise olayı takip eden vatandaşları şaşkına çevirdi. Firma tanıtım çalışmalarında ürünlerinin yük taşıma kapasitesi ile operasyonel hızına dikkat çekerek durumu adeta lehine kullandı.



Böcker yetkilileri, yayımladıkları açıklamada “ürünlerinin her türlü yasa dışı faaliyette kullanılmasını kesinlikle onaylamadıklarını” vurguladı. Ancak yaşanan olayın markalarına küresel ölçekte tanıtım etkisi yarattığının da farkında olduklarını belirtti.