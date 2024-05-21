Pes dedirtti: Yumurtadan çıkan civcivi afiyetle yedi

Sosyal medyada son günlerde dolaşan bir video, izleyenlerin şaşkınlıkla karşıladığı bir olayı gözler önüne serdi. Çinli bir adamın, yumurtadan yeni çıkmış bir civcivi tüyleriyle birlikte afiyetle yemesi, birçok kişinin tepkisine neden oldu.

Videoda, adamın yumurtadan yeni çıkmış olan bir civcivi alarak onu tüylerine bile aldırmadan ısırıp yediği görülüyor. Bu olay, sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Birçok kişi, bu görüntülerin midelerini bulandırdığını ve bu davranışın hayvan haklarına ve doğaya saygı açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.