Türkiye'nin neredeyse hemen her ilinden gelen dolandırıcılık haberi 'pes' dedirtmeye devam ediyor. İzmir'den gelen son dolandırıcılık haberinde zanlı bu kez sendika başkanı. Menderes ilçesinde bir akaryakıt istasyonu sahibi R.E.’den vergi denetimine alınacağı iddiasıyla para talep eden ve bu amaçla sahte belgeler gönderen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonlar İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Fesih Aktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞSAVCILIK DETAYLARI DUYURDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmayla ilgili şu açıklama geldi

"Müşteki R.E.’ye ait, İzmir ili Menderes ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun vergi denetimi kapsamına alınacağı iddiasını kullanarak para talep edilmesi, bu amaçla sahte olduğu değerlendirilen belgeler gönderdiği ve teknik takip altında müştekiden para alırken suçüstü yakalandığı tespit edilen şüpheli F.A., 13.10.2025 tarihinde gözaltına alınmış; 14.10.2025 tarihinde Menderes Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilerek tutuklanmıştır.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; İzmir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ‘Kamu Görevlileri İle İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşi Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık Suçundan’ F.A.'nın tutukluluk haline karar verilmiş olup yargılama devam etmektedir.

Kamu görevlisi olan diğer şüpheliler yönünden 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İzmir Valiliği'nden yasal izin istenmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmeye devam edilmektedir"