Peş peşe depremler! Erzurum'un ardından Afyonkarahisar da sallandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Peş peşe depremler! Erzurum'un ardından Afyonkarahisar da sallandı

Erzurum'daki 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından Afyonkarahisar merkezli saat 03.14'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 3.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre Afyonkarahisar'daki depremin derinliği 10,26 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Afyonkarahisar'ın tüm ilçelerinde hissedildi.

ERZURUM DA 3.8'LE SALLANDI

Dün gece saat 23.29'da Erzurum'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu. AFAD depremin merkezini Pasinler ilçesi olarak ölçmüş, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Erzurum depreminin büyüklüğünü 4 olarak duyurmuştu.

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