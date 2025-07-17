Peş peşe görüşme sonrası DEM Parti'den kritik ziyaret

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Peş peşe görüşme sonrası DEM Parti'den kritik ziyaret

DEM Parti, dün gerçekleşen Adalet Bakanlığı ve MHP lideri Bahçeli görüşmeleri sonrası tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan bugün Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve yerine kayyum atanan tutuklu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecek.

Hatimoğulları ve Bakırhan dün Kandıra Cezaevinde eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve milletvekili Semra Güzel’i ziyaret etmişti.

İMRALI HEYETİNİN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Öte yandan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti bugün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

Heyet dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etmişti.

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