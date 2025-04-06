Peş peşe iptal edildiler! Fenomen diziler neden yayınlanmadı?

Arka Sokaklar, Deha ve Can Borcu’nun yeni bölümleri yayınlanmayıp iptal edildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizilerin yayınlanmama sebebi final değil düşük reklam gelirinin olması. Bu nedenle diziler tekrar bölüm yayınladı.

FİNAL DEĞİL DÜŞÜK REKLAM GELİRİ

Arka Sokaklar, Deha, Şakir Paşa Ailesi ve Can Borcu gibi dizilerin ise yeni bölüm yayınları iptal edildi. Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması akla finali getirdi. Ancak bu durumun nedeni final değil düşük reklam geliri.

Dizilerin yayını boyunca bölüm maliyetlerini çıkabilecek kadar reklam toplayamaması nedeniyle tekrar yayın yapıldı.