30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

TÜİK böyle dedi: Ekonomiye güven artmış

TÜİK Ekonomiye Güven Endeksi verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ocakta ekonomiye güven endeksi ocak ayında yüzde 1,3 artarak 99,3'e çıkmış. Oysa endeksin 100 değerinden küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği işaret ediyor

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 13:44
Takip Et

Pes vallahi. TÜİK böyle dedi: Ekonomiye güven artmış

TÜİK böyle dedi: Ekonomiye güven artmış
+
Aa
-

TÜİK, ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini bugün açıkladı.Buna göre; Aralık 2022’de 98,1 olan Ekonomik Güven Endeksi, ocakta yüzde 1,3 oranında artarak 99,3 oldu. Endeksin 100 değerinden küçük olması, genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliğe işaret ediyor.

Ekonomik Güven Endeksi bileşenleri olan Reel Kesim (imalat sanayii) Güven Endeksi ocak ayında yüzde 1,8 oranında artarak 103,4 değerini, Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 118,1 değerini, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 126,2 değerini, İnşaat Sektörü Güven Endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 93,2 oldu. Tüketici Güven Endeksi ise yüzde 4,6 oranında artarak 79,1 değerini aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

YARGİLANACAKSİNİZ
30.01.2023 14:38
TÜİK:TURKİYE İNKARCİ KURUMU  
 
TÜİKE UYGUN GELİRSE GITTİGİ YERDEN ALIŞVERİS YAPSIN ?
30.01.2023 14:20
TÜİK GİTSİN SIFIR BEYAZ EŞYA ELOKTRONİK ÜRÜNLERİN KOLTUK FIYATLARINA BI BAKSIN  
 
Mancınık
30.01.2023 14:19
Ne yani dükkanı kapatıp gidelim...millet tabiki ekonomisine güvenecek...gitti cemal geldi kemal hop mucize oldu ekonomi taş tamam..hadiyin ordan...! Üretecegiz....başka yolu yok...!!!!!!!!!!  
 
TÜM YORUMLAR (14)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
4
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
5
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
7
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Düzce'de deprem
﻿Düzce'de deprem
﻿Düzce'de deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.