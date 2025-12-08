Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'nin, Şırnak Valiliği tarafından organize edilen bir programa uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla katılması büyük tepkilere neden olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüntüleri "rezalet" şeklinde yorumlarken Barzani'nin ofisinden Bahçeli'ye yanıt olarak yapılan yazılı açıklamada bu ifadeler "ırkçı" ve "şovenist" olarak tanımlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 3 Aralık'taki grup toplantısında Bahçeli’yi hedef alan açıklama için ‘saygısız ve hadsiz’ demişti.

İçişleri Bakanlığı ise görüntülere dair inceleme başlatmıştı.

Erbil yönetimi, son olarak Barzani'nin Şırnak ziyaretini takiben "maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler" yapıldığını belirtmişti. Barzani'nin ofisi, Türk yetkililerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaretlerinde de özel kuvvetlerle geldiklerini savunmuştu.

İkinci açılım sürecinin devam ettiği bu dönemde böyle bir görüntünün oluşması ise AKP içinde de ciddi tartışmalara neden oldu.

AKP'DE 'BARZANİ' ÇIKMAZI

Partide buna göz yuman Şırnak Valisi'nin görevden alınmasını isteyenler, yaşananları provokasyon olarak nitelendirenler olduğu belirtiliyor.

Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP içinden konuyu dile getiren farklı görüşleri köşe yazısında paylaştı.

İlk olarak konuyu ‘sabotaj’ olarak tanımlayan AKP’li, “Barzani olayında yaşanan tam bir sahipsizlik örneğidir. Açılım sürecinin sahipsizliğinin de göstergesidir. Bu ülkenin İçişleri Bakanı, valisi, jandarma komutanı yok mu? İlk kez mi böyle bir ev sahipliği yapılıyor? Kamuoyunda yaratacağı duygu hiç mi hesaba katılmamış? Bu kadar liyakatsizlik olur mu? Bu tam anlamıyla sabotajdır…” ifadelerini kullandı.

Diğer AKP’li isim ise suçlunun vali olduğunun altını çizerek, görevden alınması çağrısında bulundu. AKP’li isim, “Bu olayda Barzani’yi suçlamak yanlıştır. Mülki amir sorumludur. Onlar nasıl göz yummuş, onu sorgulamak gerekir. Valinin derhal görevden alınması gerekirdi. Türkiye’nin Barzani ailesiyle ilişkilerine zarar veren bir olay yaratılmış. Terörsüz Türkiye ile ilgili şüphe yaratan bir olaya dönüştürüldü. İyi niyetli bir zafiyet yok ortada. Kamuoyu tepki göstermekte haklı. Bu durumu yaratanların niyetlerine bakmak gerekir…” dedi.