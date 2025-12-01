Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 29 Kasım'da gerçekleşen 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu’na katıldı.

Barzani'yi korumakla görevli güvenlik birimleri Peşmerge'nin üniforma ve uzun namlu silahlar ile Türkiye'de bulunması, sokaklarda devriye gezmesi büyük tepki topladı.

Görüntüler "İkinci Habur skandalı" olarak değerlendirildi.

Sempozyuma İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, HÜDA-PAR Milletvekili Şehzade Demir ve birçok davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'deki danışmanları Oktay Saral ve Mustafa Akış da yaşananlara tepki gösterdi.

BARZANİ KİM Kİ?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oktay Saral, "Barzani bugün ne Kuzey Irak yönetiminde ne de Irak Merkezi Hükümeti’nde herhangi bir resmî göreve sahiptir. Bu nedenle gösterilecek muamele de en fazla eski bir devlet adamına gösterilecek seviyede olur; fazlası devlet ciddiyetini zedeler" ifadelerini kullandı.

Saral, "Görüyoruz ki, Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüntüler ortaya çıkmıştır. Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür" dedi.

Oktay Saral'ın sosyal medya paylaşımı.

'KORUMALARI ASKERİ ÜNİFORMA GİYEMEZ'

Diğer bir Beştepe danışmanı Mustafa Akış ise "Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin misafirlerine uyguladığı bir takım protokoller var. Mesud Barzani’nin şu an Kuzey Irak yönetiminde de, Irak Merkezi Hükümeti’nde de herhangi bir görevi yok. Yani Abdullah Gül’e, Ahmet Necdet Sezer’e veya Binali Yıldırım’a yurt dışında uygulanan protokol ne ise aşağı yukarı Sayın Barzani’ye uygulanması gereken protokol de odur" ifadelerine yer verdi.

Akış "Ayrıca bırakın eski bir devlet görevlisini ülkemize bir devlet başkanı dahi gelse tören subayı/yaveri dışında korumaları asla askeri üniforma giyemez ve tabanca dışında uzun namlulu silah ile görevini ifa edemez" dedi.