Hollanda’nın Utrecht kenti ve çevresinde içme suyunda saptanan bakteri gerekçesiyle vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Utrecht ve çevresindeki bazı evlere verilen içme suyunda bakteri saptanması telaşa neden oldu.

Su şirketi Vitens, bu bölgeler için “suyu kaynatın” uyarısı yayımladı. Uyarıda musluk sularını içilmeden önce kesinlikle kaynatması gerektiğinin altı çizildi

Hollanda merkezli Sonhaber.Eu sitesinde yer alan habere göre, belirtilen bölgelerde yaşayanlara, Vitens tarafından e-posta yoluyla bilgilendirme yapıldı. Şirket sözcüsü, hassas grupların özellikle dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Söz konusu açıklamada “Kaynatma uyarısı herkes için geçerli, ancak hamileler, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişiler daha dikkatli olmalı. Gerekirse aile hekimine veya sağlık dairesine başvurulabilir,” ifadelerini kullandı.



Şirket söz konusunu durumun ne kadar süreceğine yönelik olarak net bir bilgi paylaşımında bulunmadı ancak sorunun çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü ve suyun düzenli olarak test edildiğini belirtti.