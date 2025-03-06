Pestisit istilâsı!

Gün geçmiyor ki, Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen sebze ve meyvelerde pestisit tespit edilmesin...

Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay'da, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan incelemede Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit tespit edildiğini ve muhafaza altına alınan limonların imha edildiğini bildirdi.

Açıklamada “Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.” denildi.

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Yakın zamanda da Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF'ten yapılan 2025.02 11 no'lu duyuruya göre, Türkiye’den Almanya’ya ihraç edilen narlarda yüksek miktarda pestisit tespit edilmişti Yapılan incelemelerde, narların içeriğinde güvenli limitin 3 katı kadar Acetamiprid ve Azoxystrobin bulunmuştu.

Türkiye, kâğıt üzerinde, pestisit kalıntı limitleri konusunda Avrupa Birliği uygulamalarına uyum sağladı ama denetim yapılırsa, mutlaka pestisit kalıntısına rastlanıyor! Böyle giderse sebze meyve ihracatı duracak! İçerde ise bütün nüfus, pestisit kalıntılarına maruz.

Göz göre göre zehirleniyoruz ve konu siyasetin gündeminde bile değil...

Halbuki başta taze meyve ve sebzeler, bütün baklagiller, tahıllar, çay ve benzeri ürünler ve hayvansal gıdaların tamamında denetim yapmak gerekiyor... Pestisit kullananlara para cezası vermek neyi düzeltir? Kaybedilen sağlığı yerine getirir mi?

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Pestisit, zararlılar (böcekler, mantarlar, otlar, vb.) ile mücadele etmek amacıyla kullanılan kimyasal veya biyolojik maddelere verilen genel isim olarak tanımlanıyor. Bitki hatalıklarında, böcekler ve yabancı otlar üzerinde etkili olan pestisitler, çevreye ve insan sağlığına da zarar veriyor...

Pestisitler, bitki zararlıları, hastalıklar ve yabani otlarla mücadelede kullanılan kimyasal veya biyolojik maddelerdir. Tarım sektöründe yaygın olarak kullanılan bazı pestisit türleri insan sağlığı için kanser, sinir sistemi hasarı, doğum kusurları, kısırlık ve böbrek hasarına yol açıyor.

Bazı pestisit türleri ise hormon dengesini değiştirerek beyin gelişimi, uyku düzeni ve stres seviyeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.

Yani böcek öldürmek için kullanılan pestisitle, insanlar zehirleniyor. Sadece gıda ürünlerinde değil, çocuk bezlerinden pamuğa kadar çeşitli ürünlerde pestisit kullanılıyor.

Pestisit kalıntıları sanıldığı gibi karbonatlı su veya sirkeli suyla çıkmıyor. Çünkü pestisitler, meyve sebzenin sadece dış yüzeyine değil içine de nüfuz ediyor.

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Türkiye’de sadece tarımda değil, hayatın her alanında pestisitlere rastlanıyor. Emniyete, yargıya, orduya, medyaya üniversitelere ve sağlık sistemine musallat olan iki ayaklı pestisitler, hala temizlenemedi. Kalıntıları bilenler, onları şantajla istedikleri gibi kullanıyor. Hukuk ve sağlık sistemindeki skandallar, bu kalıntıların eseridir. Hastanede yeni doğan bebekleri öldürmek nedir? Siyasi rakiplerini yok etmek için yargıdaki kalıntıları kullanmak nedir?

Türkiye’nin geldiği nokta ruh sağlığı açısından da endişe vericidir... “Terörsüz Türkiye” sloganıyla “Türksüz Türkiye” hevesleri at başı gidiyor... Devlete olan güveni yok edecek adımlar atılıyor... Türkiye’yi bir arada tutan bütün değerler yıpratılarak yerine yolsuzluğu, partizanlığı hatta hırsızlığı hak gören bir anlayış, İslâm diye konuluyor. İslâmın da içi boşaltılıyor, kul hakkını yemekle meşgul olan sözde din adamları, millete fakirliğin erdeminden bahsediyor...

Pestisit deyip geçmeyin... Hayatımızın her alanını kaplamış durumdalar... Böyle kokuşmuş bir düzenden kimseye bir hayır gelmez ama pestisitler bunu da anlamaz. Çünkü zarar vermeye programlanmış olduklarının farkında bile değiller...